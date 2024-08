Saudades do sol em Curitiba? Desde a última semana de julho – e agora iniciando o mês de agosto – o Sol não dá as caras por Curitiba e região. Porém, segundo a previsão do tempo para Curitiba, isto está prestes a mudar! Os próximos dias serão de tempo bom e ensolarado.

Segundo o Simepar, o Sol volta a predominar a partir desta sexta-feira (02) em grande parte do estado do Paraná, inclusive em Curitiba e região metropolitana. Apenas no Litoral os ventos marítimos seguem atuando e, com isso, nuvens continuam presentes com chuviscos de forma ocasional . No interior paranaense mais um dia de tempo ensolarado e com temperaturas elevadas nas faixas norte e oeste.

Segundo a previsão do tempo para Curitiba, a temperatura pode ficar acima dos 22°graus a partir de sexta, mas vale ficar atento ao friozinho no começo do dia. Com o passar das horas, o sol ganha intensidade, o que ajuda a esquentar. No fim de semana, sol brilhando no sábado (03) e domingo (04), sem chance de chuva na capital.

Bora curtir o fim de semana?

A dica da Tribuna do Paraná para curtir o bom tempo é ir no Parque Bacacheri, na região norte da cidade. Lá é fácil encontrar o Cesar das Pipas, 18 anos vendendo um brinquedo que é prá lá de especial. Vale conhecer e levar a criançada para esse passeio diferente.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

Bom demais! Queijo clássico italiano produzido em Curitiba é eleito o melhor do Brasil Expectativa Nova ala de shopping em Curitiba inaugura em novembro após mega expansão Caos no Barigui Pitbulls atacam frequentadores, bombeiros e equipes de reportagem