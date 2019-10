O fogo que tomou conta de um caminhão de cargas de pequeno porte estacionado na Avenida Marechal Floriano Peixoto, esquina com a Rua André de Barros, chamou a atenção de quem passava pelo Centro de Curitiba na tarde desta terça-feira (1º), por volta das 16h. Por conta do incêndio, o trânsito foi totalmente bloqueado no cruzamento das vias. Às 16h45, as chamas seguiam consumindo o veículo, sendo combatidas pelo Corpo de Bombeiros. Ninguém se feriu.

Bloqueio

Segundo a Superintendência de Trânsito de Curitiba (Setran), com o bloqueio total na Av. Marechal Floriano com a Rua André de Barros, o motorista que vinha pela Rua Visconde de Guarapuava pode usar a Lourenço Pinto para acessar a André de Barros. Já quem seguia pela Marechal tinha a opção de desviar pela Rua Alferes Poli. De acordo com a Setran, a via foi liberada aos motoristas por volta das 17h30 desta terça-feira.