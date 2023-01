Se não bastassem as longas filas praticamente diárias a que os motoristas estão sujeitos ao trafegar pelas rodovias BR-277 e BR-376, a manhã deste sábado (7) está complicada também para quem passa pelo Contorno Leste da BR-116, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, por causa de um caminhão que pegou fogo.

De acordo com a concessionária Arteris Litoral Sul, que administra o trecho, um incêndio em um caminhão, na altura do km 95, obrigou à interdição da faixa da direita, no sentido Foz do Iguaçu, causando um congestionamento de 4 quilômetros no local.

Ainda segundo a concessionária, equipes trabalham no local para liberar o trânsito o mais rapidamente possível.

