Caminhão enrosca em fiação e derruba postes de luz em Curitiba

Um caminhão enroscou na fiação e derrubou dois postes de luz numa rua do bairro Jardim Botânico, em Curitiba, na tarde desta sexta-feira (26). Os postes de luz caíram sobre dois carros que estavam estacionados na região. Apesar do risco, ninguém se feriu. As informações são do jornal Boa Noite Paraná, da RPC.

Segundo a Companhia Paranaense de Energia (Copel), 266 unidades consumidoras foram afetadas com o acidente e estão sem luz. Não há previsão de retorno no fornecimento de energia.

