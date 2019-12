Um caminhão-baú dos Correios, que faz entregas para o Sedex, derrubou uma árvore e deixou uma mulher com ferimentos leves na tarde desta quarta-feira (18), em Curitiba. O acidente ocorreu por volta das 15h40, na faixa da esquerda da Rua Brigadeiro Franco, quase esquina com a Rua Professor Fernando Moreira, na divisa entre o bairro Mercês e o Centro. O veículo enroscou o baú nos galhos da árvore e teve sua lataria aberta como uma lata de alimentos. O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar socorro.

+ Leia mais: Jovem comove público com pedido de casamento no Palácio Avenida

Segundo o cabo Moreira, do Siate, duas mulheres passavam por debaixo da árvore no momento do acidente. “Elas ouviram o barulho da árvore caindo e correram. Uma delas foi atingida de leve pelos galhos e ficou bastante nervosa. Ela aguardou atendimento em um estabelecimento comercial próximo ao local, mas não precisou ser encaminhada ao hospital. Se tivesse sido o tronco da árvore a atingí-la, poderia ser pior”, relatou o cabo. O motorista não se feriu.

Foto: Hedeson Alves/Tribuna do Paraná.

Árvore removida

Após o acidente, o caminhão foi retirado do local e a árvore precisou ser cortada. O trânsito ficou complicado na região, mas não chegou a ser totalmente interrompido.