O tombamento de um caminhão baú na Linha Verde, na manhã desta quarta-feira (27), causa transtornos a motoristas que trafegam no sentido Atuba da via. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista perdeu o controle do veículo, bateu em um poste e parou tombado no canteiro central. O acidente ocorreu pouco depois do viaduto do Tarumã, sentido Atuba.

Apesar de parar tombado no canteiro central, onde fica uma canaleta para a futura implantação do biarticulado, parte do caminhão, que tem placas de Piraquara, ficou ocupando espaço em uma das faixas da Linha Verde. Por conta disso, esta faixa precisou ser fechada e os veículos que seguem sentido Viaduto do Tarumã – Atuba têm que passar em duas faixas apenas. O trânsito, que já é movimentado no local e ficou ainda mais complicado com o acidente.

No caminhão estavam o motorista e o ajudante dele, que tiveram apenas ferimentos leves. Foi feito teste do bafômetro no motorista e nada foi constatado. O veículo acertou um poste e logo depois tombou.

Trecho complicado da Linha Verde!

Em agosto deste ano outro acidente semelhante ocorreu no outro lado da Linha Verde, mas no mesmo trecho. Na ocasião, houve a queda de dois postes de iluminação depois de um acidente envolvendo dois veículos. Na ocasião, ninguém ficou ferido.