Caminhão com produto perigoso evita tragédia com área de escape da BR-376

Um caminhão, carregado de produto perigoso, entrou na área de escape da BR-376 e evitou uma tragédia na manhã desta quinta-feira (15). O veículo entrou 50 metros do dispositivo, que foi criado para evitar acidentes em caso de falha nos freios. A concessionária que administra a rodovia fez a remoção do caminhão do local com segurança. Câmeras de segurança da concessionária registraram o momento, assista a seguir:

Por volta das 07h20, a @Arteris_ALS registrou uma entrada na Área de Escape do km 667,3 na BR-376/PR, em Guaratuba, sentido SC. O caminhão, que transportava produto perigoso, adentrou 50 metros do dispositivo. A concessionária atuou no local para remoção do veículo com segurança. pic.twitter.com/kp2OI4vP7y — Arteris Litoral Sul (@Arteris_ALS) June 15, 2023

A área de escape mais uma vez salvou vidas. Criada em novembro de 2019, o dispositivo de segurança já salvou centenas de vidas.

