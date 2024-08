Caminhão carregado com toneladas de maçã tomba e interdita a BR-116; fotos

Um caminhão carregado com 15 toneladas de maçã tombou na BR-116, em Mandirituba, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), na manhã deste sábado (24). O acidente aconteceu no km 143 e interditou a rodovia.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), no caminhão estava o motorista e a esposa dele. Nenhum dos dois ficou ferido. O condutor fez o teste do bafômetro que teve resultado negativo para ingestão de álcool.

Foto: Divulgação/PRF Foto: Divulgação/PRF Foto: Divulgação/PRF Foto: Divulgação/PRF Foto: Divulgação/PRF

Como o caminhão tombou no meio da rodovia, as pistas foram bloqueadas. A PRF confirmou que vai ser necessário fazer o transbordo de carga antes de retirar o veículo.

O veículo transitava no sentido Santa Catarina para Curitiba. O destino final da viagem era São Paulo.

