Parada LGBTI+, corrida e caminhada bloqueiam ruas de Curitiba; veja onde

Três eventos diferentes vão bloquear ruas ou alterar o trânsito em diversas regiões de Curitiba durante o domingo (25). No Centro Cívico acontecerá a 23ª Parada LGBTI+ de Curitiba. Já o Hugo Lange será cenário para uma caminhada do Grupo Positivo. Por fim, os entornos da Universidade Positivo terão a corrida LIVE! RUN XP.

Esses eventos também irão alterar o funcionamento de algumas linhas de ônibus da capital paranaense.

Confira mais detalhes sobre cada um deles:

LIVE! RUN XP Curitiba: horários e percurso

Com largada prevista para 6h30, a corrida LIVE! RUN XP Curitiba iniciará dentro da Universidade Positivo (R. Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, nº 5.300). O evento contará com a participação de cerca de 3 mil atletas e provas de 16 km, 8 km e 4 km.

Com exceção da largada, o trajeto será compartilhado entre os participantes da corrida e os veículos, com o trânsito fluindo pelas faixas à esquerda.

Durante a prova de 4 km, os participantes percorrerão as seguintes vias: Rua Pedro Viriato Parigot de Souza, Rua Eduardo Sprada, Rua Monsenhor Ivo Zanlorenzi, Rua Deputado Alencar Furtado, Rua Rogério Pereira de Camargo, Rua Monsenhor Ivo Zanlorenzi novamente, Rua Ângelo Nabosne, e retornarão à Universidade pela Rua Pedro Viriato Parigot de Souza.

No percurso de 8 km, os participantes seguirão pelas seguintes vias: Rua Pedro Viriato Parigot de Souza, Rua Eduardo Sprada, Rua Monsenhor Ivo Zanlorenzi, Rua Luiza Barreto Baggio, e retornarão à Universidade na Rua Pedro Viriato Parigot de Souza.

Para o percurso de 16 km, os participantes percorrerão: Rua Pedro Viriato Parigot de Souza, Rua Eduardo Sprada, Rua Monsenhor Ivo Zanlorenzi, Rua Major Heitor Guimarães, Rua Capitão Tenente Eduardo Alberto de Mesquita, Rua Deputado Heitor Alencar Furtado, e retornarão ao acesso da Universidade Positivo na Rua Pedro Viriato Parigot de Souza.

Dez linhas de ônibus terão desvios por conta da corrida, das 5h às 11h. Confira as alterações das linhas.

23ª Parada LGBTI+ de Curitiba deve reunir 10 mil pessoas neste domingo

A 23ª Parada LGBTI+ de Curitiba estima reunir 10 mil pessoas na região do Centro Cívico, neste domingo (25).

O primeiro bloqueio no trânsito acontece a partir das 10 horas, quando começa a concentração do público na Praça 19 de Dezembro. O início da marcha está marcado para 14 horas, com previsão de chegada na Praça Nossa Senhora de Salete. Os bloqueios se encerrarão às 19 horas.

O acesso à Rua Barão do Serro Azul pela Rua Inácio Lustosa permanecerá fechado até o fim da marcha, para garantir a segurança dos participantes. Ao todo, 23 linhas de ônibus terão mudança de itinerário das 5h às 22h. Confira as alterações.

Lista de ruas bloqueadas durante a Parada LGBTI+ Curitiba

Rua Barão do Serro Azul, no cruzamento com a Rua Inácio Lustosa

Rua Inácio Lustosa, no cruzamento com a Rua Riachuelo

Rua Barão de Antonina, no cruzamento com a Rua Mateus Leme

Rua Paula Gomes, no cruzamento com a Rua Mateus Leme

Rua Heitor Stockler de França, nos cruzamentos com as ruas Presidente Faria e Ary Camargo de Queiroz

Avenida Cândido de Abreu, nos cruzamentos com as ruas Comendador Fontana e Sen. Xavier da Silva

Rua Aristides Teixeira, nos cruzamentos com a Rua Mateus Leme e a Avenida Cândido de Abreu

Rua Papa João XXIII, nos cruzamentos com as ruas Lysimaco Ferreira da Costa e Ernani Santiago de Oliveira

Rua Lysimaco Ferreira da Costa, nos cruzamentos com as ruas Marechal Hermes e Álvaro Ramos

Rua Campos Sales, no cruzamento com a Rua Mauá

Rua Ivo Leão, no cruzamento com a Rua João Gualberto

Largo Melvin Jones, no cruzamento com a Rua Prefeito Rosaldo Gomes Mello Leitão

Rua Jacy L. de Campos, no cruzamento com a Rua Prof. Benedito Nicolau dos Santos

Rotatória da Rua Mário de Barros, no acesso ao Palácio do Governo

Percurso da caminhada do Grupo Positivo

Por fim, neste domingo (25) também acontece a caminhada do Grupo Positivo, em comemoração aos 50 anos do empreendimento. O percurso é de cerca de 2 km e deve reunir mil participantes.

A largada está marcada para 9 horas em frente ao Colégio Positivo – Jardim Ambiental, na Rua Itupava, nº 985, no Hugo Lange. Os participantes seguirão pelas ruas Sete de Abril, Alberto Bolliger, Conselheiro Carrão e Padre Germano Mayer, até o retorno ao Colégio Positivo, na Itupava.

Todo o trajeto será compartilhado entre os participantes da caminhada e os veículos, com o trânsito fluindo nas faixas à esquerda.

