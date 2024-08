Parada LGBTI+ em Curitiba vai colorir ruas de verde e amarelo; confira os bloqueios

A Parada da Diversidade de Curitiba está de volta para celebrar a pluralidade, a igualdade e a cidadania neste próximo domingo (25). Com o tema “Curitiba em Verde, Amarelo e Todas as Cores: Seu Voto, Nossa Voz!”, o evento deste ano convida todos a resgatarem as cores da bandeira nacional, que, nos últimos anos, foram apropriadas por movimentos da extrema-direita. O objetivo é reforçar o poder de mudança através da democracia e destacar a importância do voto consciente nas eleições municipais.

A concentração terá início na Praça 19 de Dezembro (Praça da Mulher Nua), no Centro Cívico, às 10h. A saída dos trios está prevista para as 14h30 e seguirá pela Avenida Cândido de Abreu até a Praça Nossa Senhora da Salete. O evento contará com apresentações e performances de DJs, cantores e cantoras, drag queens, além de grupos de dança.

A Parada LGBTI+ de Curitiba, assim como todas as paradas no Brasil, não é apenas uma celebração vibrante da comunidade LGBTI+ e de seus aliados, mas também um espaço crucial para a defesa dos direitos civis. Em um ano eleitoral, o evento assume um caráter ainda mais significativo, com uma chamada para o voto consciente.

Organizada desde 2005 pela Associação Paranaense da Parada da Diversidade (APPAD), com o apoio de outras organizações, o evento espera reunir público de Curitiba, região metropolitana, caravanas do litoral e interior do Paraná, e também de outros estados. O objetivo é contribuir para o enfrentamento da discriminação e violações de direitos contra a população LGBTI+.

29 Anos de História

A Parada na capital paranaense é considerada uma das primeiras no Brasil. Em janeiro de 1995, cerca de 500 pessoas participaram de uma caminhada, data que coincide com a fundação da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (ABGLT). Este ano, são esperadas cerca de 60 mil pessoas em Curitiba.

Além da organização da Parada, a APPAD atua durante o ano todo na promoção e defesa dos direitos humanos, bem como na reparação de violações de direitos de diversos segmentos populacionais. A associação também realiza debates, palestras, oficinas, atividades culturais, entre outros eventos para a comunidade LGBTI+.

Mais informações sobre as atrações e a programação do evento podem ser encontradas em instagram.com/paradalgbticuritiba

Serviço

23ª Parada da Diversidade LGBTI+ de Curitiba

Data: Domingo, 25 de agosto de 2024, a partir das 10h

Local: A concentração terá início às 10h na Praça da Mulher Nua (Praça 19 de Dezembro), próxima ao Shopping Mueller, no Centro Cívico. O trajeto percorre a Avenida Cândido de Abreu até a Praça Nossa Senhora da Salete, em frente ao Palácio Iguaçu, com término previsto para às 19h.

