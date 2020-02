A Câmara Municipal de Curitiba (CMC) devolveu para a prefeitura de Curitiba R$ 27,8 milhões, valor que deve ser aplicado em melhorias na saúde e na manutenção da cidade, segundo a administração municipal.

Com um orçamento menor em relação a 2018 (de R$ 148,7 para R$ 139,5 milhões), o motivo da economia ficou basicamente na diminuição de despesas com o pessoal e encargos sociais. “O limitador é 6% da receita corrente líquida do Município e foram utilizados 1,31%. Inclusive baixamos em relação ao ano passado, quando estávamos com um percentual de 1,41%”, comenta Aline Bogo, diretora contábil-financeira da câmara à Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização do órgão.

Na apresentação, foram divulgados também alguns investimentos na sede da Câmara. Em obras e serviços de engenharia foram gastos R$ 572,9 mil, pintura interna e externa dos prédios com o custo de R$ 315,5 mil e até mesmo a regularização do plano de segurança e combate a incêndio (R$ 100 mil).

Pode virar vale alimentação?

Após a explanação da diretora contábil-financeira, os vereadores tiraram dúvidas em relação às contas da Câmara Municipal. Noemia Rocha (MDB) questionou se o valor que é devolvido ao município poderia ser utilizado para pagar vale refeição aos servidores (benefício hoje não concedido). Como resposta, Aline relatou que teve a possibilidade disto ocorrer com o novo Estatuto do Servidor, aprovado no fim de 2019, mas devido a atual situação financeira de Curitiba, esta possibilidade será estudada para frente.