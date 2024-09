Calor em Curitiba! Setembro se despede com termômetros perto dos 30ºC

Setembro dá adeus com calor e temperatura próxima dos 30°C em Curitiba. O sol predomina na maioria das regiões paranaenses nos próximos dias que antecedem a eleição marcada para o domingo (06).

Segundo o Simepar, nesta segunda-feira (29), o tempo continua estável sobre o Paraná. No interior, a umidade relativa do ar mantém-se mais baixa no período de maior aquecimento. Destaque para as temperaturas entre o oeste, noroeste e o norte do estado, que ultrapassam os 35°C. Para Curitiba, a máxima pode bater perto dos 28°C.

Para os próximos dias da semana, a terça-feira (30) promete ser bem quente na capital paranaense. A máxima prevista está em 30°C.

Como fica o tempo em Curitiba nas eleições?

Para o domingo de eleições 2024, 06 de outubro, a tendência em Curitiba é de um dia com temperatura amena. A mínima prevista é de 13°C e com máxima de 21°C.

