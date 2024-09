Falta de água atinge cinco cidades da Grande Curitiba no início da semana

A semana pode ter a falta de abastecimento de água em Curitiba e na Região Metropolitana. Entre a segunda-feira (30) e a terça-feira (01), vários serviços serão realizados pela Sanepar.

Na segunda, a empresa responsável pelo abastecimento de água no Paraná fará serviço na rede de água que pode afetar o abastecimento em parte do bairro Estados, em Fazenda Rio Grande. O serviço será realizado das 14h às 17h e a normalização do abastecimento de água deve ocorrer, de forma gradativa, às 18h.

Já na terça, a Sanepar fará um serviço de interligação de redes, e pode ocorrer falta de água temporária em parte do Bairro Gralha Azul, em Fazenda Rio Grande. O trabalho será realizado das 14h às 17h, com normalização do abastecimento prevista para ocorrer por volta das 18h.

Bairro de Curitiba fica sem água nesta semana

Em Curitiba a Sanepar fará a interligação de redes de distribuição na terça. Os trabalhos serão executados nas ruas das Carmelitas e Napoleão Laureano, das 8 horas às 17 horas, podendo afetar temporariamente o abastecimento nas regiões do Bairro Boqueirão. A previsão é a de que o fornecimento de água volte à normalidade gradativamente a partir das 22 horas.

Também na terça, em São José do Pinhais os trabalhos serão executados na Travessa Pedro Valaski e na Rua Pedro Valaski, das 8 horas às 17 horas, podendo afetar temporariamente o abastecimento nas regiões do Bairro Jurema. A previsão é a de que o fornecimento de água volte à normalidade gradativamente a partir das 22 horas.

Em Colombo, os trabalhos serão executados nas ruas Padre Francisco Bonato e Mário Lazarotto, das 9 horas às 16 horas, na terça, podendo afetar temporariamente o abastecimento na área central da cidade. A previsão é a de que o fornecimento de água volte à normalidade gradativamente a partir das 18 horas.

Por fim, a Sanepar vai fazer a interligação de redes de distribuição de água na terça-feira. Os trabalhos iniciam às 8 horas e se estendem até 17 horas. Por esta razão, pode faltar água temporariamente no Bairro Vargem Grande, em Pinhais. A previsão é a de que abastecimento volte à normalidade gradativamente a partir das 22 horas.

