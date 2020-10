A temperatura deve voltar a subir em Curitiba e região a partir desta segunda-feira (5). Após um fim de semana mais ameno e com nebulosidade, o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) aponta que o céu ainda não estará totalmente aberto nesta segunda, mas o sol aparece e as temperaturas máximas podem chegar aos 31º C na capital, ao longo do dia. No Litoral, o céu com muitas nuvens deve provocar chuviscos ocasionais e chuvas fracas.

Em Curitiba, nesta segunda-feira, o mapa do Simepar aponta uma variação térmica entre 16º C e 31º C. O dia amanhece encoberto e o sol começa a aparecer mais no fim da manhã.

Nas demais regiões do Paraná, as temperaturas também ficam mais elevadas, principalmente no Noroeste e no Norte do estado, onde os termômetros podem marcar valores acima dos 35°C. À tarde, não se descarta pancadas de chuva isoladas e rápidas no Sudoeste e Centro-sul paranaense.

Litoral

Nas praias, a presença mais intensa de nebulosidade, por causa da umidade vinda do oceano, não permite que as temperaturas esquentem tanto ao longo do dia. Segundo o Simepar, por lá, o tempo deve ficar mais ameno e há chance de chuva. Em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, as temperaturas devem variar entre 18º C e 24º C.