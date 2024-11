Calor bate o recorde do mês em Curitiba nesta quarta-feira

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Moradores de Curitiba puderam sentir muito calor nesta quarta-feira (27) ensolarada. Inclusive, a temperatura registrada hoje foi a mais alta deste mês na capital paranaense.

Conforme informações do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) a temperatura máxima desta quarta foi 32,6ºC em Curitiba. Até então, 18 de novembro era o dia mais quente de novembro de 2024 na cidade. Nessa ocasião, os termômetros chegaram a 30,9ºC.

Apesar do sol forte, a previsão dos próximos dias indicam chuva, com possibilidade de tempestade. Conforme informações do Simepar, na quinta-feira (28) pode chover até 15 milímetros na capital. Já na sexta (29) o acumulado deve chegar aos 20 milímetros.

No entanto, mesmo com a previsão de chuva, a temperatura segue elevada. As máximas previstas pelo Simepar para o fim da semana variam entre 29ºC e 26ºC.

Cidades do Paraná batem recorde de calor nesta quarta

Não foi só em Curitiba que fez calor nesta quarta-feira (27). Todas as regiões do Paraná sentiram o clima abafado. Em Nova Tebas, a temperatura máxima registrada foi 34,9ºC, a maior do ano na cidade do centro paranaense.

Segundo o Simepar, a cidade do Paraná que mais esquentou nesta quarta foi Cerro Azul, com 39,4ºC.