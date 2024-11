Tempestade a caminho de Curitiba: Inmet emite alerta de perigo

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Mudança no tempo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo para tempestade em Curitiba, região metropolitana, litoral e outras regiões do Paraná. O aviso, indicando perigo potencial, iniciou na tarde desta quarta-feira (27) e segue até às 12h de quinta-feira (28).

Conforme o comunicado, pode chover até 50 milímetros por dia e os ventos intensos podem chegar a 60 km/h. É baixo o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

Na manhã desta quarta o Inmet também emitiu um alerta laranja para as regiões sudoeste, oeste, sudeste e centro-sul paranaense. Nesses locais a tempestade pode ser mais intensa, com ventos de até 100 km/h.

Curitiba tem previsão de chuva intensa nos próximos dias

Apesar do calor intenso e tempo seco registrados nos últimos dias, chuvas expressivas estão se aproximando de Curitiba. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), na quinta-feira (28) pode chover até 15 milímetros na capital. Já na sexta (29) o acumulado deve chegar aos 20 milímetros.