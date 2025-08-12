Calçadão no Centro de Curitiba ganha corredor de ipês-brancos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O calçadão da Rua Senador Alencar Guimarães, no Centro de Curitiba, ganhou um presente especial nesta terça-feira (12). As duas quadras que conectam as tradicionais praças Osório e Rui Barbosa receberam o plantio de 18 ipês-brancos, que prometem deixar o espaço urbano mais colorido nos próximos meses.

As árvores, que já possuem cerca de três metros de altura, foram cultivadas durante cinco anos no Horto Municipal da Barreirinha antes de encontrarem o destino final no coração da cidade.

A escolha do ipê-branco não foi por acaso. Responsável técnico pelo plantio, Roberto Salgueiro explica que a espécie nativa do Brasil tem crescimento rápido e proporcionará uma florada diferenciada em relação às árvores já existentes nas praças vizinhas.

“Vai ficar um paisagismo urbano bonito, um colorido novo para a rua com as flores brancas saindo nos meses de agosto e setembro. Antes do plantio fizemos toda a análise do solo aqui para ver se tinha tubulações de água, de esgoto e se isso não ia prejudicar as árvores. Também conversamos com os comerciantes para explicar o plantio”, explicou Salgueiro.

Corredor de ipês-brancos é aprovado pela população

Para os comerciantes locais, a novidade é positiva. Paulo Saçaki, de 79 anos, que mantém uma lanchonete há duas décadas na rua, demonstra animação com a transformação paisagística.

“Vai ficar muito bom com essas novas árvores. Foi uma boa ideia. Temos a beleza da Praça Osório com as árvores aqui perto e agora também teremos árvores aqui na frente”, disse Saçaki.

Na mesma linha de pensamento, o empresário Carlos Matioli, proprietário de uma loja de roupas na via, demonstra otimismo. “Está sendo muito bom o plantio dessas árvores, teremos mais natureza aqui. Vai dar um visual melhor para a rua e estamos otimistas com a revitalização do Centro”, disse.

Os 18 novos ipês-brancos também integram o programa Meio Milhão de Árvores para Curitiba, que tem como meta o plantio de 500 mil novas árvores nos próximos quatro anos na cidade. Desde janeiro deste ano, foram plantadas 100 mil árvores.

Benefícios das árvores nas cidades

Auxiliam na purificação e umidade do ar, com a redução da poluição.

Ajudam a controlar a temperatura urbana.

Funcionam como barreira para amenizar os ruídos nas vias públicas.

Atuam na manutenção da umidade relativa do ar em nível adequado.

Causam bem-estar psicológico e físico.

Servem de abrigo e de alimentação para a Fauna Silvestre urbana.