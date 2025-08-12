Bar em Curitiba promove Feira de Discos com vinis raros e chopp

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

No próximo sábado (16), o UKRA Bar, em Curitiba, receberá a Feira de Discos com o circuito Viniltagem, reunindo expositores do Paraná e Santa Catarina. O evento gratuito acontece das 11 horas às 18 horas e promete agitar o cenário cultural curitibano com uma seleção de vinis novos e usados, incluindo lançamentos internacionais e raridades de selos independentes brasileiros.

A feira terá centenas de LPs, novos e usados, de rock, MPB, eletrônico, jazz, rap e reggae, incluindo lançamentos recentes dos EUA e Europa, além de selos independentes brasileiros com distribuição exclusiva. Haverá discos a partir de R$ 10, além de acessórios como miniaturas, patches, camisetas e antiguidades.

Segundo Márcio Cargnin, proprietário do UKRA Bar, o mercado de vinil vive um renascimento. “O formato físico tem reconquistado espaço entre as novas gerações e é movido por nostalgia e interesse por experiências autênticas.

O cenário do UKRA contribui para a programação: mesas de carretel, ambiente ao ar livre, playground para as crianças e 12 torneiras de chopp com rótulos premiados, incluindo sours sempre frescas.

Localizado dentro do Clube Poltava, o UKRA Bar é o maior estabelecimento ucraniano do Brasil. Além da culinária típica, o espaço conta com apresentações folclóricas e ações sociais em prol da Ucrânia.

Serviço – Feira de Discos Viniltagem no UKRA Bar

Local: UKRA BAR – Rua Pará, 1035, Água Verde, Curitiba, Paraná

Data: 16 de agosto, sábado

Horário: das 11h às 18h

Entrada gratuita