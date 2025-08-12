Curitiba terá bazar com celulares, videogames e perfumes neste final de semana

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Nos dias 15 e 16 de agosto de 2025, o Instituto Bom Pastor realiza em Curitiba um bazar de mercadorias da Receita Federal. A ação acontecerá no Centro de Eventos Conforti (Rua Victorio Viezzer, 701 – Vista Alegre) e terá toda a renda revertida para manter projetos sociais e de evangelização da instituição, que atende famílias em situação de vulnerabilidade.

No bazar, o público encontrará produtos apreendidos em operações de fiscalização da Receita Federal, como celulares, videogames, caixas de som, perfumes importados, roupas, sapatos, bichos de pelúcia e outros artigos, vendidos com descontos expressivos.

É uma oportunidade de adquirir produtos variados a preços acessíveis, e, ao mesmo tempo, ajudar quem mais precisa. Cada compra realizada se transforma em apoio direto às famílias atendidas pelo Instituto.

Regras de participação

Entrada: a partir das 9h, por ordem de chegada. O acesso será controlado em grupos de até 10 pessoas, com permanência máxima de 15 minutos para compras.

a partir das 9h, por ordem de chegada. O acesso será controlado em grupos de até 10 pessoas, com permanência máxima de 15 minutos para compras. Idade mínima: 16 anos, mediante apresentação de documento oficial com foto e CPF.

16 anos, mediante apresentação de documento oficial com foto e CPF. Limite de compras: até R$ 3.000 por pessoa, com restrição de no máximo 5 itens iguais e apenas 2 celulares por comprador.

até R$ 3.000 por pessoa, com restrição de no máximo 5 itens iguais e apenas 2 celulares por comprador. Formas de pagamento: dinheiro, cartão de débito ou PIX.

dinheiro, cartão de débito ou PIX. Proibições: não será permitido uso de celulares no interior do evento, entrada de crianças, testagem ou troca dos produtos. Revenda é proibida, sujeita à apreensão pelos órgãos competentes.

Os produtos estarão disponíveis para compra das 9h às 11h30 e das 12h15 às 16h30..