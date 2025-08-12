Efeitos de uma caminhada de 30 minutos podem durar até 24h; entenda

A rotina agitada tem sido um desafio para que você insira a prática de exercícios físicos no seu dia a dia? Estudos apontam que uma simples caminhada de 30 minutos diariamente pode produzir efeitos reparadores ao longo de 24 horas. Entre os principais “efeitos colaterais do bem”, estão: redução de estresse e ansiedade, melhora do humor, fortalecimento de músculos e ossos, e melhora na qualidade do sono.

O educador físico Luiz Otávio explica que o exercício físico tem potencial para melhorar a vida de duas formas: com benefícios agudos e crônicos. Segundo ele, os agudos são alterações que ocorrem durante e logo após a atividade física, como melhora no bem-estar e aumento da disposição. Os benefícios crônicos surgem com a prática regular e constante.

+ Leia também: ‘Precisamos de músculo’, alerta especialista sobre prolongamento da vida

“Quanto mais tempo a atividade é mantida, mais benefícios são observados, como redução do peso corporal e melhora de indicadores fisiológicos a ponto de, em alguns casos, reduzir ou até suspender o uso de medicamentos”, ressalta.

Para o ortopedista Marcio Pozzi, a caminhada é uma atividade física democrática que pode ser praticada em qualquer fase da vida. Segundo ele, por ser de baixo impacto, ela é indicada até mesmo para pessoas que têm pré-disposição a desenvolver algum desgaste na cartilagem.

Além disso, ele explica que, entre os inúmeros benefícios, está a manutenção do estoque ósseo e o combate a osteoporose. Todos esses benefícios vão resultar em uma maior independência a longo prazo.

“Pessoas que fizeram atividades físicas esportivas, não de alto rendimento, ou de nível profissional, mas que praticam atividade física que tem força muscular, elas vão ter uma autonomia maior com 60, 70 anos. Elas vão precisar de menos ajuda, menos ajuda para quê? Para pegar uma compra no supermercado, para conseguir pôr uma roupa, pôr um sapato, fazer comida, levantar uma panela. Então, a força muscular é muito importante”, ressalta.

Por onde começar?

Luiz Otávio afirma que os benefícios do exercício físico estão, em geral, ligados à sua intensidade. Ou seja, quanto mais longo, maior o impacto sobre a saúde e o condicionamento físico. Ele ressalta que não há um horário mais adequado para a prática, mas relembra que muitas pessoas que praticam atividade física logo pela manhã relatam uma melhora no humor e maior foco ao longo do dia todo.

“A caminhada é um excelente ponto de partida para pessoas sedentárias. O ideal é começar de forma prática, no horário e local mais acessíveis”, explica.

+ Veja mais: ;Alergias respiratórias disparam com tempo seco; saiba como se prevenir

Pozzi destaca sobre a importância de contar com o auxilio de um preparador físico, principalmente no inverno. Devido as baixas temperaturas, a contração muscular, a diminuição da circulação sanguínea e a rigidez articular tornam o corpo mais vulnerável. Ou seja, é mais comum observar pessoas se lesionarem nesta época do ano.

Portanto, segundo o ortopedista, para evitar problemas, é importante que pés, mãos e cabeça, lugares com menos circulação sanguínea, estejam devidamente protegidas. Além disso, ele ressalta que a hidratação deve estar em dia e o local deve ser plano e seguro, para evitar quedas.

O coração e a alma agradecem

A caminhada é excelente, mas ela somada a outros hábitos como alimentação saudável, não fumar e evitar excesso de álcool, potencializa a proteção ao coração, explica o cardiologista Helio Obara. Além disso, para fazer com que o exercício cause efeitos mais significativos, as pessoas devem ficar atentas ao ritmo da caminhada.

“O ritmo ideal é aquele em que você consegue conversar com quem está ao seu lado, mas não é tão leve a ponto de permitir cantar confortavelmente, por exemplo”, explica.

Quando se fala em caminhada, os benefícios são inúmeros e vão desde o físico ao mental. Segundo o psicólogo Pedro Enrique Rujano, uma caminhada de 30 minutos permite que você tenha um reencontro consigo mesmo. Isso porque, o passo ritmado acalma a mente, libera o peso das preocupações e abre espaço para que os pensamentos se organizem.

Além disso, para Rujano, é nesse breve intervalo que “os pés avançam e a alma encontra um jeito leve de respirar”: “Não é apenas sobre chegar a algum lugar é sobre sentir que você está presente no caminho”, explica.

Para Helio, quem caminha 30 minutos hoje investe em anos de vida mais saudável no futuro. Porém, para isso, o especialista ressalta que, especialmente para quem tem mais de 35 anos, tem fatores de risco para problemas no coração ou sintomas, como dor no peito, é importante fazer uma avaliação cardiovascular antes de iniciar a prática. Isso irá garantir uma atividade segura e adequada para cada pessoa, ressalta o cardiologista