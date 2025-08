‘Precisamos de músculo’, alerta especialista sobre prolongamento da vida

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Você já parou para pensar por quantos anos ainda pretende viver? Para Vinícius Preti, nutrólogo, cirurgião oncológico e ultramaratonista aquático, o segredo de uma vida duradoura não está na quantidade, mas sim na qualidade do dia a dia.

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de 2020, 47,7 milhões de brasileiros afirmam ter alguma doença crônica. Desse total, 28,2 milhões sofrem de pressão alta.

Essa doença pode ser causada por diversos fatores, entre eles: má alimentação, sedentarismo, obesidade e estresse. Conforme a explica Preti, para atingir um nível de qualidade de vida capaz de afastar doenças de alto risco e, por consequência, prolongar a expectativa de vida é necessário ter músculo. Para isso, a dieta deve ser equilibrada e os exercícios físicos devem estar em dia.

“A gente não consegue ter independência, caminhar, fazer as coisas do dia a dia sem músculo. Então para a gente ter músculo, a gente precisa ter uma alimentação saudável e fazer exercício de força”, explica.

A recomendação do especialista pode ser uma matemática simples para alguns, mas encarada como um desafio por outros:

Musculação, ao menos, três vezes por semana;

Exercícios aeróbicos de duas a três vezes na semana;

Você é o que você come

Em relação a dieta, o nutricionista ressalta que é necessário comer, ao menos, 400 gramas de frutas, legumes e verduras ao dia e priorizar o consumo de carnes brancas, como aves e peixe. “Evite açúcares, alimentos industrializados e alimentos ricos em gordura”, explica o especialista

Apesar do consenso na área médica do que é necessário para manter uma saúde preventiva em dia, Preti ressalta: a dieta precisa ser uma dieta que você consiga fazer, sem terrorismos e restrições. Isso porque, segundo o nutricionista, essas atitudes atrapalham ainda mais o processo e aumentam as chances de você desistir dos novos hábitos.

A importância dos check-ups

O corpo dá sinais quando ele está bem, mas principalmente, quando há algo de errado. Porém, como explica a cardiologista Bianca Prezepiorski, do Hospital Costantini, muitos pacientes não se atentam a eles. Por isso a importância de realizar check-ups de rotina.

Segundo a médica, os exames, e todas as informações que eles trazem, são ferramentas importantes para mapear a saúde e orientar mudanças de estilo de vida ou tratamento precoce.

“Essa prática pode identificar a possibilidade de desenvolver uma doença associada. Quanto antes os pontos críticos forem descobertos, mais fácil fica de tratar, controlar e, em certos casos, até reverter”, afirma.

Além dos exames, Prezepiorski ressalta que o autocuidado diário, como controlar o estresse, manter uma alimentação equilibrada e praticar atividade física, também é parte vital da prevenção.

“Se cuidar é um compromisso contínuo, não uma ação isolada. O corpo dá sinais e aprender a ouvi-los é parte do autocuidado”, destaca.