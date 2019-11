A Prefeitura de Piraquara está realizando obras de calçamento e a criação de vagas de estacionamento na Avenida Centenário do Paraná, no bairro Jardim Bela Vista. Considerada a principal via comercial da região, ela está recebendo calçadas com rampas de acessibilidade, além dos remansos em paver que vão criar novas vagas de estacionamento.

+ Leia mais: Namorados são presos suspeitos de lucrar R$ 1 milhão em golpes contra idosos e inválidos

As intervenções term por objetivo garantir mais segurança e comodidade para os pedestres, além de organização do estacionamento de veículos na via. Elas fazem parte dos diferentes investimentos em infraestrutura urbana executados em diversos bairros do município.