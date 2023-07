Café Damasco por R$ 10,45 e broa Nino por R$ 4,49; confira as promoções

Que tal um café da manhã ou da tarde caprichado com produtos mais baratos da Semana da Economia? Os Armazéns da Família de Curitiba e Região Metropolitana terão, de terça-feira (11) a sábado (15), três novos produtos com preços ainda mais baixos que podem compor um delicioso café para reunir a família ou receber uma visita em casa.

Os produtos desta semana são: o pacote (500 gramas) a vácuo de café Damasco por R$ 10,45; o pacote (450 gramas) de broa de grãos fatiada da marca Nino por R$ 4,49; e a embalagem (200 gramas) de queijo muçarela Frimesa por R$ 5,95.

Permanece ainda na Semana da Economia o pacote (1 quilo) do feijão preto Catarina por R$ 3,99.

O programa Armazém da Família reúne, atualmente, 35 unidades que oferecem gêneros alimentícios e itens de higiene e limpeza mais baratos que no varejo.

Hoje são mais de 360 mil famílias com renda até cinco salários mínimos da capital cadastradas no programa da Prefeitura, beneficiando um milhão de curitibanos, além de 163 entidades sociais e filantrópicas que podem fazer compras nas unidades.

Na RMC são 14 municípios conveniados, com 82,5 mil famílias cadastradas, beneficiando cerca de 280 mil pessoas.

O atendimento nos 35 Armazéns da Família de Curitiba é feito de 3ª a 6ª feira, das 9h às 18h; e no sábado, das 9h às 14h.

