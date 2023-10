Um pedido de socorro que partiu de uma cadela chamou a atenção de uma equipe do Corpo de Bombeiros nesta terça-feira (03), em Almirante Tamandaré, na região metropolitana de Curitiba. A equipe foi conduzida até o local pela cadela e encontrou uma ninhada de cachorros num buraco.

Com seguidos latidos, os bombeiros encontraram o local e retiraram três filhotes do buraco. Sujos de lama, a equipe retirou toda a terra dos animais, que voltaram para mãe. Confira como foi o resgate no vídeo a seguir:

