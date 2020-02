Ainda dá tempo de fazer o cadastro para venda de alimentos e bebidas nos dois dias de desfile das escolas de samba de Curitiba. O edital da Fundação Cultural de Curitiba (FCC) para chamamento de comerciantes interessados vai até a próxima terça-feira (11). O envelope com a documentação exigida no edital precisa ser entregue na sede da FCC, no bairro Rebouças. Os desfiles das escolas de sambas serão nos dias 22 e 23 de fevereiro, na Avenida Marechal Deodoro.

De acordo com as informações da FCC, os horários para fazer o cadastramento vão das 8h às 12h e das 14h às 17h. A sede da fundação fica no Rebouças, na Rua Engenheiros Rebouças, 1732. Os interessados devem procurar o setor de protocolo, no térreo. O envelope com a documentação deve seguir aos cuidados da Comissão Especial de Chamamento.

Os comerciantes cadastrados serão escolhidos por sorteio, que será realizado em sessão pública na próxima quinta-feira (13), às 9h, no Auditório do Mercado Municipal de Curitiba. Participa quem cumprir todos os requisitos do edital.

Quem pode participar?

Conforme explica a FCC, poderão se cadastrar pessoas jurídicas, cujo o ramo de atividade seja compatível aos “alimentos prontos para consumo” e “bebidas industrializadas alcoólicas e não alcoólicas (não destiladas e não fracionadas)” conforme. A validade da autorização para a venda de alimentos e bebidas é exclusiva ao período oficial de realização do Carnaval de Rua de Curitiba 2020.

Para o trabalho na data dos desfiles, serão montadas 16 barracas para comercialização de alimentos, em trechos próximos ao desfile, nas ruas Barão do Rio Branco, Monsenhor Celso e Marechal Floriano Peixoto.

Veja o edital completo clicando no link.