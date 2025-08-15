Grande Curitiba

Buscas em área que explodiu na fábrica Enaex Brasil são suspensas após três dias

3 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por AEN Barbara Schiontek
- Atualizado: 15/08/25 21h03
Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros

A Secretaria de Estado da Segurança Pública do Paraná (Sesp-PR) informou, no fim da tarde desta sexta-feira (15), que foram suspensas as buscas por vestígios na fábrica Enaex Brasil, em Quatro Barras, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Científica estavam atuando no local desde a explosão da fábrica, que ocorreu na manhã da última terça-feira (12).

Durante coletiva de imprensa, o secretário da Sesp, Hudson Teixeira, explicou que na próxima semana será feita uma nova avaliação para verificar a possibilidade de retomar as buscas na área da explosão.

“Todos os vestígios biológicos que foram possíveis serem extraídos daquela área foram feitos pela polícia e bombeiros. Tudo foi encaminhado para a Polícia Científica e temos o compromisso de encerrar toda análise do material para propiciar às famílias que tenham a certidão de óbito e identificação de todas as pessoas que faleceram nessa catástrofe”, afirmou Hudson.

A área das buscas foi isolada enquanto a análise do material acontece. A Polícia Militar do Paraná (PMPR) é responsável pelo resguardo do local durante o isolamento.

+ Leia mais

A explosão em um dos barracões da fábrica provocou a morte de nove funcionários que estavam no local. Outras sete pessoas ficaram feridas.

Foram encontrados cerca de mil vestígios. O material catalogado está sendo analisado em laboratórios do Paraná e os perfis do DNA dos familiares já estão estabelecidos no sistema da Polícia Científica.

Explosão na Enaex: Polícia Civil está ouvindo testemunhas

Ainda segundo o secretário, a próxima avaliação será feita pela Delegacia de Quatro Barras, onde segue o inquérito, sobre continuidade ou não das buscas.

“Todos os questionamentos estão sendo feitos pela Polícia Judiciária e pela Delegacia de Quatro Barras, que solicitaram informações da empresa, Já foram ouvidas testemunhas sobre o dia a dia da empresa e tudo caminha para conclusão do inquérito em 30 dias, que podem ser prorrogados por mais 30 dias”, disse o secretário.

A Polícia Civil também solicitou à Enaex um relatório técnico detalhado com informações sobre os materiais utilizados no processo de produção e os protocolos de armazenamento adotados. A expectativa é que o documento contribua para mostrar as causas do acidente.

Na segunda-feira (18), deve ocorrer uma reunião em Quatro Barras com as famílias das vítimas, com a presença da Defensoria Pública do Paraná, para explicar a elas como exercerem os direitos diante de uma ocorrência deste patamar.

Enaex Brasil, antiga Britanite

A Enaex Brasil, especializada na produção de explosivos e desmonte de rochas, opera em regime de turno 24 horas — o que explica a presença de pessoas no momento da tragédia. Vale lembrar que, em 2004, uma explosão anterior na fábrica resultou na morte de duas pessoas.

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna