Buscas em área que explodiu na fábrica Enaex Brasil são suspensas após três dias

A Secretaria de Estado da Segurança Pública do Paraná (Sesp-PR) informou, no fim da tarde desta sexta-feira (15), que foram suspensas as buscas por vestígios na fábrica Enaex Brasil, em Quatro Barras, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Científica estavam atuando no local desde a explosão da fábrica, que ocorreu na manhã da última terça-feira (12).

Durante coletiva de imprensa, o secretário da Sesp, Hudson Teixeira, explicou que na próxima semana será feita uma nova avaliação para verificar a possibilidade de retomar as buscas na área da explosão.

“Todos os vestígios biológicos que foram possíveis serem extraídos daquela área foram feitos pela polícia e bombeiros. Tudo foi encaminhado para a Polícia Científica e temos o compromisso de encerrar toda análise do material para propiciar às famílias que tenham a certidão de óbito e identificação de todas as pessoas que faleceram nessa catástrofe”, afirmou Hudson.

A área das buscas foi isolada enquanto a análise do material acontece. A Polícia Militar do Paraná (PMPR) é responsável pelo resguardo do local durante o isolamento.

A explosão em um dos barracões da fábrica provocou a morte de nove funcionários que estavam no local. Outras sete pessoas ficaram feridas.

Foram encontrados cerca de mil vestígios. O material catalogado está sendo analisado em laboratórios do Paraná e os perfis do DNA dos familiares já estão estabelecidos no sistema da Polícia Científica.

Explosão na Enaex: Polícia Civil está ouvindo testemunhas

Ainda segundo o secretário, a próxima avaliação será feita pela Delegacia de Quatro Barras, onde segue o inquérito, sobre continuidade ou não das buscas.

“Todos os questionamentos estão sendo feitos pela Polícia Judiciária e pela Delegacia de Quatro Barras, que solicitaram informações da empresa, Já foram ouvidas testemunhas sobre o dia a dia da empresa e tudo caminha para conclusão do inquérito em 30 dias, que podem ser prorrogados por mais 30 dias”, disse o secretário.

A Polícia Civil também solicitou à Enaex um relatório técnico detalhado com informações sobre os materiais utilizados no processo de produção e os protocolos de armazenamento adotados. A expectativa é que o documento contribua para mostrar as causas do acidente.

Na segunda-feira (18), deve ocorrer uma reunião em Quatro Barras com as famílias das vítimas, com a presença da Defensoria Pública do Paraná, para explicar a elas como exercerem os direitos diante de uma ocorrência deste patamar.

Enaex Brasil, antiga Britanite

A Enaex Brasil, especializada na produção de explosivos e desmonte de rochas, opera em regime de turno 24 horas — o que explica a presença de pessoas no momento da tragédia. Vale lembrar que, em 2004, uma explosão anterior na fábrica resultou na morte de duas pessoas.