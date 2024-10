BR-376 terá bloqueio total para retirada de contêiner envolvido em trágico acidente

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) fará um bloqueio total, às 16h desta terça-feira, do trânsito na BR-376, em frente à unidade operacional em Tijucas do Sul, no km 662 da rodovia. O bloqueio acontece no sentido Santa Catarina e tem previsão de durar duas horas.

Segundo a PRF, o bloqueio total é necessário para a retirada de parte do veículo envolvido no gravíssimo acidente na noite de domingo, quando nove pessoas morreram.

A orientação para quem precisa passar pelo trecho é, infelizmente, esperar.