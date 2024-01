BR-376 fica uma hora interditada após acidente entre caminhões

Um acidente entre dois caminhões no quilômetro 660 da BR-376, em Tijucas do Sul, deixou a pista sentido Santa Catarina bloqueada por aproximadamente uma hora, na manhã desta quarta-feira. Ninguém ficou ferido.

O bloqueio total de pista por uma hora foi suficiente para gerar um congestionamento de 11 quilômetros, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Por volta das 7h20 equipes de resgate retiravam um dos caminhões envolvidos no acidente, para pouco depois liberar a pista.

Antes de sair de casa, é possível acompanhar o movimento nas estradas em tempo real, pelos perfis da Arteris Litoral Sul e da PRF. Confira:

