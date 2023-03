Após chuvas intensas e para prevenir riscos em caso de novos deslizamentos, a BR-376 foi totalmente bloqueada no Paraná na noite deste domingo (12), em ambos os sentidos. O bloqueio foi feito na altura do km 669 da rodovia, na região de Guaratuba (PR), na ligação entre os estados do Paraná e Santa Catarina. A interdição foi confirmada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), às 20h.

LEIA MAIS – Curitiba ganha mil mudas de cerejeira e terá avenida ‘instagramável’ com corredor florido

“Em razão dos níveis pluviométricos na região da serra na BR-376, a rodovia foi interditada nos dois sentidos (Paraná e Santa Catarina), preventivamente, para segurança dos usuários da rodovia”, informou a PRF, em nota.

Ainda segundo a Polícia Rodoviária, não há previsão de liberação da rodovia, “a qual ficará condicionada à melhora das condições climáticas”.

Retenção e retorno

De acordo com a Arteris, concessionária que administra a rodovia, a retenção dos veículos ocorre, no sentido sul no retorno em desnível do km 648, e sentido norte na praça de pedágio de Garuva, km 01.

Há opções de retorno no posto da PRF, no km 662, em Tijucas do Sul (PR), no km 633, km 662 e km 671, e no km 1 da BR-101, em Garuva (SC).

A concessionária informa que mantém o acompanhamento do volume das chuvas na região para, em parceria com a PRF, decidir sobre a reabertura da rodovia, conforme previamente estabelecido no plano de monitoramento da BR-376/PR.

LEIA TAMBÉM:

>> Caminhão pega fogo e interdita a BR-277; veja o movimento na rodovia

>> Estrada da Graciosa é interditada após fortes chuvas e deslizamento de terra

>> Bloqueios constantes na BR-277 levam agro a evitar Porto de Paranaguá

Rotas alternativas

Aos motoristas que precisam se deslocar entre Curitiba e o litoral dos estados do Paraná e Santa Catarina, a orientação da PRF é buscar rotas alternativas, pelas rodovias BR-116 e BR-470.

Bloqueios em rodovias que levam ao litoral

No Paraná, a Estrada da Graciosa também foi interditada neste domingo (12), após escorregamento de terra, vegetação e rochas em pontos da rodovia. O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) trabalha com a perspectiva de manter a Graciosa bloqueada pelo menos até segunda-feira (13) à tarde, quando será novamente avaliada a situação.

Durante a tarde, foi vez da BR-277 ser interditada, após um caminhão bitrem pegar fogo na rodovia, na região de Morretes, no sentido litoral do Paraná.

BR-376 no Paraná

Veja o movimento em tempo real

Veja que incrível