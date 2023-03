A fase não é boa na BR-277. Depois do afundamento do pavimento durante esta semana, um novo acidente provoca interdição total da rodovia. Na tarde deste domingo (12) um caminhão incendiado no km 23, na região de Morretes, no sentido litoral do Paraná, deixa motoristas parados em filas.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o incêndio no veículo deixou os dois sentidos fechados, por volta das 16h. O motorista do caminhão bitrem não se feriu com o fogo. Antes do acidente, a rodovia já registrava lentidão. Às 16h53 uma faixa foi liberada, conforme informações da PRF.

Foto: Divulgação/PRF

Afundamento do asfalto

Na terça-feira (7), (PRF), a faixa da direita no km 33,5, no sentido Litoral, foi interditada em uma extensão de 500 metros, em razão do afundamento do pavimento. Após 20 horas de trabalho, novas faixas foram abertas para uma pista simples.

Desvio e obras após desmoranamento

O caminho que liga Curitiba ao Litoral, conta com dois pontos de atenção, um no km 42, onde o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) segue realizando obras emergenciais após o desmoronamento registrado em novembro do ano passado, e outro no KM 33, no trecho de afundamento da pista, que tem cerca de um quilômetro de extensão e funciona com uma faixa em cada sentido.

BR-277 no Paraná

Veja o movimento em tempo real

