BR-376 fica interditada em Guaratuba por duas horas para remoção de veículo

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o km 668 da BR-376, na região de Guaratuba, no litoral do Paraná, foi totalmente interditado na tarde desta segunda-feira (14) para a remoção de um veículo acidentado.

O serviço começou às 15h30 e deveria durar por uma hora e meia. Em atualização às 17h30, a PRF avisou que a estrada foi liberada.

O bloqueio total na pista sentido Santa Catarina foi necessário para a retirada de um caminhão de carga. Um guindaste fez a remoção do veículo.

A Arteris Litoral Sul, concessionária que administra o trecho, afirmou que por conta da interdição há congestionamento na BR-376.

