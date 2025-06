BR-277 é totalmente liberada no litoral após mais de 48 horas de interdições

Na tarde desta quinta-feira (12), o trânsito foi completamente liberado no quilômetro 43 da BR-277, em Morretes, no Litoral do Paraná. O trecho estava interditado desde terça-feira (10), após um deslizamento de sedimentos na pista.

Desde a tarde de terça-feira, o tráfego funcionava em sistema de mão dupla, com uma faixa liberada para a subida e outra para a descida da serra. Agora, as duas pistas voltaram a operar normalmente nos dois sentidos.

De acordo com a concessionária EPR Litoral Pioneiro, mais de 3 mil toneladas de sedimentos foram removidas da rodovia, além de raízes, galhos e vegetação. A operação mobilizou 40 profissionais, seis máquinas de grande porte e 19 caminhões, realizando cerca de 9,5 viagens por hora para transportar o material orgânico.

O relatório preliminar da concessionária aponta que o deslizamento começou fora da faixa de domínio da empresa. Ou seja, além dos limites da concessão, o que tornou o trabalho mais complexo.

As equipes seguem atuando no local para apurar as causas do deslizamento e definir a melhor solução para estabilizar a área.