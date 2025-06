Duas cidades do Paraná amanheceram congeladas com temperatura negativa

O frio chegou com tudo em várias cidades do Paraná nesta quinta-feira (12). Algumas regiões amanheceram com temperaturas abaixo de 0ºC nesta quinta-feira (12). De acordo com o Simepar, General Carneiro, no sul paranaense, bateu o recorde de frio, até hoje, em 2025, com temperatura de -3,4ºC. Bem pertinho, em São Mateus do Sul, o registro foi de -0,8ºC.

Em Curitiba, a mínima registrada nesta quinta foi de 5,9ºC. O recorde da capital neste ano foi dia 30 de abril, uma sexta-feira, em que os termômetros chegaram a 4,1ºC.

Ainda conforme o Simepar, a quinta-feira segue com temperaturas baixas. Ao longo do dia, a nebulosidade se torna mais presente no leste, entre Região Metropolitana e as praias, devido aos ventos que transportam umidade do oceano e pode garoar em alguns momentos da tarde.

Cinco cidades com as menores temperaturas



General Carneiro: – 3,4ºC

São Mateus do Sul: -0,8ºC

União da Vitória: 1,0ºC

Palmas: 1,8ºC

Lapa: 2,6ºC

Previsão do tempo tem mais frio para Curitiba

A sexta-feira (13) ainda é de frio pela manhã, mas a tendência é que à tarde esquente um pouco mais se comparado com dias anteriores. Na capital, a mínima é de 9ºC e máxima de 15ºC. O sol pode aparecer entre muitas nuvens.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉