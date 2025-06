Único sobrevivente de tragédia na Índia fala sobre queda de avião

Deitado em uma cama na enfermaria do Hospital Asarwa, na cidade indiana de Ahmedabad, Vishwash Kumar Ramesh, 40, relata o que viu após um Boeing 787 transportando 242 pessoas – incluindo ele mesmo – cair sobre uma área residencial minutos após decolar nesta quinta-feira (12).

“Quando me levantei, havia corpos por todos os lados. Fiquei com medo, me levantei e corri. Havia pedaços do avião por todos os lados”, diz ele ao jornal indiano Hindustan Times.

Segundo as últimas atualizações das autoridades do país, ao menos 290 pessoas morreram, o que coloca esse acidente aéreo na lista dos dez piores da história. Logo após a queda, o chefe da polícia local afirmou que parecia não haver sobreviventes entre os passageiros, mas, horas depois, afirmou que havia um sobrevivente, do assento 11A.

Vídeos mostram a aeronave decolando às 13h39 locais (5h09 no Brasil) e começando a perder altitude logo depois. “Trinta segundos após a decolagem, houve um barulho alto e o avião caiu. Tudo aconteceu muito rápido”, afirma Vishwash, que sofreu ferimentos no peito, nos olhos e nos pés.

As mais de 240 pessoas a bordo incluíam 217 adultos, 11 crianças e dois bebês, disse uma pessoa com conhecimento do assunto à Reuters. De acordo com a Air India, eram 169 cidadãos indianos, 53 britânicos, sete portugueses e um canadense. Havia ainda dois pilotos e dez tripulantes na aeronave.

Na lista de mortos está o político Vijay Rupani. Ele foi governador de Gujarat entre 2016 e 2021, cargo ocupado também pelo atual premiê indiano, Narendra Modi, entre 2001 e 2014.