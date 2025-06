Bairro de Curitiba é alvo de grande operação policial após tiro atingir TRE

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma ação conjunta da Polícia Civil e Militar do Paraná resultou na prisão em flagrante de três indivíduos por tráfico de drogas e roubo no bairro Parolin, em Curitiba. A operação, realizada na última quinta-feira (12), é fruto de uma investigação que teve início após um tiroteio entre facções criminosas no dia 21 de maio.

Durante a execução de seis mandados de busca e apreensão, as autoridades encontraram uma quantidade de entorpecentes e apreenderam um simulacro de arma de fogo. O delegado Osmar Antônio Dechiche, da PCPR, explicou que a operação é um desdobramento da investigação sobre o incidente que afetou o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Paraná.

No episódio anterior, disparos de armas de uso restrito atingiram o edifício do TRE, com dois projéteis perfurando o teto e caindo no gabinete de uma desembargadora e em uma área comum. Felizmente, não houve feridos.

A PCPR instaurou um inquérito policial e solicitou ao Judiciário a expedição dos mandados cumpridos, visando localizar as armas possivelmente utilizadas no ataque ao TRE. As investigações prosseguem para identificar outros envolvidos e esclarecer completamente os fatos.

Esta operação no Parolin demonstra o empenho das forças de segurança em combater o crime organizado em Curitiba, especialmente após incidentes que colocam em risco a integridade de instituições públicas e da população em geral.

As investigações continuam para identificar outros envolvidos e esclarecer os fatos.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉