A intensidade da chuva que atinge o Paraná desde a noite de segunda-feira (10) provocou uma queda de barreira na BR-277, na Serra de São Luis do Purunã, em Balsa Nova. O sentido Curitiba da rodovia está bloqueado em uma das pistas desde às 5h30 desta terça-feira (11). Ninguém saiu ferido e não existe previsão de liberação desse pequeno trecho de rodovia.

Segundo informações da Policia Rodoviária Federal (PRF), o desmoronamento ocorreu no KM 138 da BR-277. Devido a enorme quantidade de barro e pedras, apenas o lado direito da pista sentido capital está liberado. A limpeza do trecho vai acontecer durante todo o dia, ou seja, a terça vai ser de paciência aos motoristas que precisam passar pela região. Lembrando que há um novo ciclone se formando no sul do Brasil e o tempo promete seguir instável no Paraná.

A orientação da PRF é esperar a limpeza total do trecho, ou seja, se possível, transferir o dia do deslocamento para Curitiba.

Uma das faixas sentido Curitiba está bloqueada. Foto: Reprodução/RPC.

