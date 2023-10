A BR-277 vai ser interditada na manhã desta quinta-feira (05), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) para a remoção de um caminhão tombado. O acidente ocorreu no KM 32, sentido Curitiba. Não houve feridos.

Segundo a PRF, o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná (DER) está executando preparativos para destombar o veículo. O tempo estimado para começar a manobra é de 30 minutos, sendo necessário a interdição total.

Antes da interdição, os veículos estavam passando por uma das faixas, provocando lentidão na descida da Serra. Agentes da concessionária seguem também no local para orientar motoristas com sinalização por cones.

