Um acidente registrado na manhã desta quinta-feira deixa o trânsito parcialmente interditado em no quilômetro 15 da BR-277, no sentido Paranaguá, litoral do Paraná. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), não há vitimas.

As equipes atendem à ocorrência o tombamento do caminhão na BR-277 não gerou filas no trecho.

+Leia mais! BR-277 e BR-376 têm fluxo intenso nesta volta de feriadão! Siga em tempo real!

Movimento das estradas em tempo real

Acompanhe o movimento das estradas em tempo real:

Você já viu essas??

LUTO!! Morre empresário dono de tradicional restaurante árabe de Curitiba Família!! ENCONTRO ÉPICO! Netos reproduzem foto de 60 anos atrás! Credo, que delícia!! Combinação polêmica vira lanche consagrado em lanchonete de Curitiba