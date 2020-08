Motoristas que trafegam pela BR-277, no trecho entre Curitiba e São José dos Pinhais, enfrentaram mais um bloqueio no trânsito por causa da forte neblina no local. Novamente o bloqueio foi feito no quilômetro 74, quase no limite com Curitiba, e durou praticamente a madrugada toda, das 23h45 até o fim da madrugada. Após ser registrada uma fila que chegou ao entroncamento na rodovia com a Avenida Rui Barbosa, o fluxo foi liberado aos poucos. O trecho é perigoso e foi palco para uma tragédia na noite de domingo (2), quando 8 pessoas morreram em um acidente com 22 veículos.

Quatro viaturas da Ecovia, concessionária que administra o trecho, estão no local junto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) para orientar os motoristas. Não há acidentes no local, apenas o bloqueio por conta da forte neblina que novamente atinge o trecho. Para o caminhoneiro envolvido no trágico acidente de domingo, dirigir na neblina em meio à fumaça naquela noite “era como estar em um quarto escuro de olhos vendados”.

Acidente na BR-277 no interior

No trecho de Guarapuava da BR 277, no quilômetro km 307, houve uma colisão entre três caminhões por volta das 22h desta terça-feira (04). O motorista de um dos caminhões morreu e outras três pessoas ficaram feridas. Houve derramamento de carga de soja sobre a pista que precisou ser totalmente interditada.

