Um acidente envolvendo um carro e um motociclista na BR-277, sentido Curitiba, motivou a interdição momentânea da pista sentido Curitiba para o resgate do motociclista, na manhã desta segunda-feira (08) em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) a vítima, em estado grave, foi socorrida com ajuda do helicóptero e encaminhada para unidade de saúde não identificada. O acidente ocorreu em frente à fábrica da Renault.

O trânsito sentido Curitiba precisou ser bloqueado para o resgate do motociclista. No outro sentido houve apenas uma lentidão por causa dos curiosos que reduziam a velocidade para acompanhar o atendimento dos profissionais de saúde.

