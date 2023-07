Um acidente envolvendo um caminhão interdita por completo a faixa sentido São Paulo da BR-116, em Campina Grande do Sul, região Metropolitana de Curitiba. Por volta das 13h20 o caminhão se acidentou e começou a pegar fogo. Ninguém passa pelo trecho e ainda não há previsão de liberação.

Segundo a Polícia Rodoviária Federa (PRF) ainda não há informações sobre feridos e nem sobre como ocorreu o grave acidente, que ocorreu no quilômetro 28 da rodovia

O congestionamento no trecho é grande por causa do bloqueio

