Acidente grave na BR-277, em Campo Largo, deixa quatro feridos

Um acidente grave envolvendo um carro e um caminhão na BR-277, em Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba, provocou quatro vítimas no final da manhã desta quinta-feira (27).

De acordo com informações do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA), um homem de 39 anos foi socorrido de helicóptero com uma contusão no tórax e levado ao Hospital Cajuru, em Curitiba. No local, equipes do Siate e do Samu prestaram apoio e atenderam as demais vítimas.

A colisão entre o carro e o caminhão aconteceu no km 124, próximo ao acesso da fábrica Itambé, no sentido Curitiba. O fluxo de veículos ficou intenso no local até o início da tarde.

