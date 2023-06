BR-116 fica horas interditada por manifestação indígena na RMC

Motoristas que precisam trafegar pela região do Contorno Leste, na BR-116, enfrentam grande congestionamento na manhã desta quarta-feira (7). Um protesto realizado por cerca de 15 comunidades indígenas interditou por cerca de cinco horas a pista sentido São Paulo, no quilômetro 81, em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba.

O congestionamento já passava dos 5 quilômetros por volta das 8h30, quando os primeiros veículos começaram a ser liberados no trecho. O Corpo de Bombeiros esteve no local e fez o combate às chamas, liberando assim a passagem dos veículos.

O protesto é realizado por indígenas contra a votação do Marco Temporal, prevista para acontecer nesta quarta-feira, no Supremo Tribunal Federal (STF).

