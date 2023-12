O ano de 2023 está acabando e o de 2024 chegando. Que tal agradecer as bençãos e graças recebidas no ano que termina e pedir a proteção necessária para as batalhas que se avizinham? Confira os horários das celebrações especiais de fim de ano no Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro de Curitiba.

30 de dezembro (Sábado)

15h – Liturgia da Solenidade da Sagrada Família de Nazaré

19h30 – Liturgia da Solenidade da Sagrada Família de Nazaré

Véspera do Ano Novo – 31 de dezembro (Domingo)

8h, 9h, 10h30, 12h, 15h e 17h – Liturgia da Solenidade da Sagrada Família de Nazaré;

19h – Solenidade de Santa Maria Mãe de Deus;

8h às 19h – Confissões!

Solenidade de Santa Maria Mãe de Deus – 01 de janeiro (Segunda)

8h, 12h e 19h30 – Missas;

Não haverá atendimentos de confissões no dia 1º de janeiro de 2024.

Vamos agradecer, louvar a Deus e clamar por graças e bênçãos para o novo ano. Juntos, com a Mãe do Perpétuo Socorro, renovaremos nossa esperança e fé! A festa da Sagrada Família de Jesus, Maria e José é celebrada no domingo após o Natal.

Esta festa desenvolveu-se a partir do século XIX, no Canadá e, depois, em toda a Igreja, a partir de 1920. O objetivo maior desta celebração é o de apresentar a Sagrada Família de Nazaré como verdadeiro modelo de vida, no qual as nossas famílias possam se inspirar e encontrar ajuda e conforto.

A Solenidade de Maria, Mãe de Deus, é a festa mariana mais antiga celebrada na Igreja católica. “Mãe de Deus”, ou, em grego, “Theotokos”, é o título mais elevado de Maria. Ela o recebeu durante o Concílio de Éfeso, no ano de 431.

Informações: (41) 3253-2031.

