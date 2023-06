O domingo (04) foi de muito trabalho para a equipe do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA). Foram três atendimentos em morros na Região Metropolitana de Curitiba.

O primeiro caso ocorreu no Anhangava, em Quatro Barras. Um senhor de 60 anos apresentou quadro de infarto agudo do miocárdio no começo da tarde. O helicóptero Falcão 03 realizou o resgate, e encaminhou o homem ao Hospital do Rocio, em Campo Largo.

Pouco tempo depois, a equipe voltou a ser acionada para resgatar um homem que se acidentou de parapente no Morro da Palha, em Campo Magro. Com a queda, apresentou fratura exposta de tornozelo. O rapaz foi atendido e encaminhado ao Hospital do Trabalhador.

Ainda no domingo, uma mulher de 48 anos sofreu fratura de membro inferior no Caminho do Itupava, em Quatro Barras, onde depois de atendida foi encaminhada ao Hospital do Trabalhador, em Curitiba.

Ocorrências em alta

O Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas, unidade especializada da Polícia Militar do Paraná, realizou 683 operações em todo o Estado de janeiro a maio de 2023. O número representa um aumento de 14,4% em relação ao mesmo período de 2022, com 597 ações. O BPMOA opera uma frota de 13 aeronaves (nove helicópteros e três aviões).

Do total, 324 foram missões em operações programadas, ocorrências policiais, busca a veículos e suspeitos, apoio às ações de fiscalização contra desmatamento do Batalhão de Polícia Ambiental e Instituto Água e Terra (IAT), além do transporte de tropas da PMPR. O número é 39% maior do que o registrado no mesmo período de 2022, quando houve 232 ações com estas finalidades.

Resgates ocorreram em três pontos famosos da Grande Curitiba. Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros.

Também houve 316 voos de resgate, remoções aeromédicas e transporte de órgãos em conjunto com a Secretaria de Estado da Saúde (SESA) e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Neste caso, o aumento foi de 2,2% em relação ao mesmo período do ano passado (309).

“Nós auxiliamos as demais forças de segurança, dando mais agilidade no atendimento das ocorrências e no socorro médico para as vítimas que necessitam de remoção. Além disso, contamos com drones e demais tecnologias que possibilitam a fiscalização de áreas em que as aeronaves tripuladas não conseguiriam alcançar. Ganham as forças de segurança e ganha a população paranaense”, comentou o comandante em atividade do BPMOA, major Marcio Valim de Souza.

