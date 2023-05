Uma das vítimas que se afogou no sábado (13), em Antonina, no Litoral do Paraná, foi encontrada submersa por equipes do Corpo de Bombeiros, na manhã desta segunda-feira (15). O homem tinha 28 anos, natural de Minas Gerais. Ele estava com um grupo de amigos para um festival que ocorreu em Antonina.

No sábado, três amigos mergulharam no trapiche e com o auxílio de socorristas, duas pessoas foram resgatadas. No entanto, o terceiro homem afundou. Os bombeiros realizaram mergulhos até às 18h e a busca de superfície foi até às 18h40.

Na sequência, os trabalhos foram retomados no dia seguinte com um barco e uma moto aquática. O corpo só foi encontrado nesta segunda-feira próximo das 7h.

