Falta menos de uma semana para o sorteio da Mega Senna da Virada e os apostadores aceleram a corrida na tentativa de levar o prêmio de loteria mais aguardado do ano. O maior concurso especial das Loterias da Caixa este ano está estimado em R$ 300 milhões. O sorteio do concurso nº 2.330 da Mega da Virada será realizado a partir das 20h de 31 de dezembro, nos estúdios da TV Globo, em São Paulo. Os jogos de bolão têm sido um trunfo dos brasileiros para aumentar as chances de ganhar. Lembrando que a Mega da Virada não acumula.

Segundo a Caixa, fazer uma maior quantidade de jogos, ou jogar mais números, de acordo com as estatísticas das loterias, multiplica em sete vezes a chance de acertar o prêmio principal. Isso se o apostador fizer um bilhete da Mega com sete números ao invés de um jogo simples com seis números. Isso inclui o bolão.

Ao juntar os amigos, colegas do trabalho ou familiares para formar um grupo, ao ser registrada no sistema, a aposta gera um recibo de cota para cada participante que, em caso de premiação, poderá resgatar a sua parte do prêmio individualmente. Ou seja, os apostadores não ficam dependendo de um único bilhete.

O apostador também pode adquirir cotas de bolões organizados pelas lotéricas. De acordo com a Caixa, é só solicitar ao atendente a quantidade de cotas que deseja e guardar o recibo para conferir a aposta no dia do sorteio. Nesse caso, quem jogar poderá pagar uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota, a critério da lotérica.

Sorte extra no bolão

Em 2019, a Mega da Virada pagou o segundo maior prêmio da história das Loterias da Caixa. O prêmio principal de R$ 304,2 milhões foi rateado entre quatro apostas ganhadoras e pelo menos uma delas era um bolão. Essa aposta com sorte compartilhada foi feita na cidade de Juscimeira (MT), onde 26 apostadores se reuniram para fazer um bilhete com 11 números, e levaram cada um aproximadamente R$ 2,9 milhões de reais.

Em 2018, pelo menos seis bolões acertaram os seis números da Mega da Virada. No ano de 2017, duas das 17 apostas vencedoras eram de grupos, e em 2016 uma das seis apostas que levaram o prêmio dos sonhos foi feita por meio de bolão.

Mega da Virada 2020

Em sua 12ª edição, o concurso especial da Mega-Sena, tem prêmio estimado em R$ 300 milhões. Como nos demais concursos especiais das Loterias da Caixa, a Mega da Virada não acumula. Se não houver ganhadores na faixa principal, com acerto de seis números, o prêmio será dividido entre os acertadores da segunda faixa (com o acerto de cinco números) e assim por diante, conforme as faixas de premiação.