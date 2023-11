Blitz em Curitiba flagra 44 casos de embriaguez ao volante nesta sexta

O Batalhão de Polícia de Trânsito (Bptran), realizou na noite de sexta-feira (10), uma grande ação na região central de Curitiba para coibir motoristas sob a influência de álcool, a chamada Operação Lei Seca em Curitiba.

Nas blitz, foram constatadas 44 casos de embriaguez ao volante, sendo que quatro indivíduos foram encaminhados à Delegacia de Delitos de Trânsito ( Dedetran). Além da utilização de álcool, 17 pessoas foram detidas pelo crime de porte de drogas.

No total, foram abordados 178 pessoas e 112 veículos, sendo que 22 carros foram recolhidos ao pátio do Detran devido a pendências administrativas. Outros 35 veículos foram liberados para regularização posterior de 15 dias.

Participaram da operação os cadetes do segundo ano do Curso de Formação de Oficiais da PMPR, os quais estiveram sob supervisão.

