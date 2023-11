Caminhão tomba na BR-277, em Morretes, e provoca lentidão na rodovia

Um caminhão carregado de bebidas tombou na manhã deste sábado (11), na BR-277, no KM 42, em Morretes, no Litoral do Paraná, e deixa os dois sentidos lentos. Equipes do Departamento Estadual de Rodagens (DER) estão no local prestando atendimento. A príncípio, não tem feridos.

LEIA TAMBÉM:

>> Gerente de posto improvisa sinalização para diminuir caos da Linha Verde Norte

>> Moradores de rua em Curitiba: políticas públicas ajudam ou ‘enxugam gelo’?

O acidente aconteceu perto das 7h da manhã, quando o movimento na rodovia era pequeno. Ao tombar, o veículo bateu na mureta que separa as pistas de sentido. O caminhão chegou a atravessar o outro lado ao tombar.

Os sentidos em direção ao litoral ou Curitiba não está bloqueado, com uma faixa liberada para ambos os lados. Com o acidente, o trânsito é lento e provoca filas de veículos.

Você já viu essas??

Vem aí novo snack! Gigante mundial dos salgadinhos inaugura nova linha de produção em Curitiba Especial Publicitário Condor oferece 100 prêmios de um ano grátis e vales-compras instantâneos de até R$500 Veja as fotos Bruxas de Guaratuba; Justiça reconhece tortura e anula condenações após 30 anos