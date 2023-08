Roupas, bolsas e calçados seminovos, inclusive de marcas famosas, serão vendidos ao vivo na noite desta terça-feira (22) em uma live beneficente do bazar da Associação Amigos do HC, em prol do Hospital Victor Ferreira do Amaral.

“É uma oportunidade de arrecadar fundos e ajudar quem precisa, além de ampliar nosso relacionamento com um novo público alvo”, diz Larissa Gomes, gerente de produto e relacionamento da Associação Amigos do HC.

A live irá acontecer no perfil do Instagram @brechozeiroscwb, às 19h, e será apresentada pela criadora das lives terceirizadas do Paraná, Stacy Barbosa. “Além de ajudar quem precisa, lives como essa possibilitam que peças caras sejam adquiridas por valores muito acessíveis, e é também uma forma de contribuir com a preservação do meio ambiente, pois são peças de segunda mão”, afirma a apresentadora.

Para participar

Segundo os organizadores da live, para comprar os itens desejados basta seguir as seguintes regras:

1 – Entrar na live ao vivo no perfil @brechozeiroscwb

2 – Ouvir a descrição das peças e comentar o código sugerido pela apresentadora

3 – A primeira pessoa que aparecer, comprou.

4 – Depois, basta entrar em contato com o Brechózeiros pelo telefone fixado no rodapé da tela.

5 – A equipe irá passar as informações de pagamento (PIX e PicPay) e formas de retirada.

6 – As compras podem ser enviadas para todo o Brasil

